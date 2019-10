imago stock&people Bild: imago stock&people

Fr 25.10.2019 | 06:45

- Berlin auf Droge: Verwahrloste Orte

An vielen Orten Berlins wird öffentlich Heroin konsumiert. Deswegen klagen Anwohner mmer wieder über die hinterlassenen Spritzen. Auch am S- und U-Bahnhof Tempelhof beschweren sich die Anwohner zunehmend. Und der Bezirk ist aktiv geworden - mit Akteuren von BSR über Polizei und Ordnungsamt. Reporterin Anja Herr hat einen Streetworker begleitet, der genau hinschaut, wie es den Menschen geht und was sie brauchen.