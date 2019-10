Der rot-rot-grüne Berliner Senat setzt in seiner Drogenpolitik auf Aufklärung und Liberalisierung. Beim Drug-Checking - so die Idee - können Partygänger anonym ihre Drogen vor dem Feiern abgeben, um die Substanzen im Labor auf Wirkstoffgehalt und Zusammensetzung prüfen zu lassen. Wir sprechen mit Felix Betzler. Er leitet an der Berliner Charité die wissenschaftliche Arbeitsgruppe für Partydrogen und beschäftigt sich mit Drogentrends in Berlin.