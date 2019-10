- Assad-Truppen haben Kurdengebiete erreicht

"Die türkische Invasion im Norden Syriens ist auf verschiedene Weise tragisch. Es ist eine Tragödie für die Kurden, die mutige Verbündete gewesen sind und jetzt im Stich gelassen werden. In weniger als einer Woche kostete der Einmarsch mindestens 150 Leben und hat 100.000 in die Flucht getrieben. Die Kurden haben keine andere Wahl, als eine Allianz mit dem Assad-Regime einzugehen, um den Schutz zu bekommen, den Trump plötzlich entfernt hat. Das wird Assad stärken und seinen brutalen Griff an der Macht festigen. Die Botschaft an andere Autokraten ist glasklar: Es zahlt sich aus, alle denkbaren Mittel einzusetzen, um sich an der Macht zu halten. Zugleich kann die Invasion dem IS neue Stärke verleihen. Und auch der türkische Präsident Erdogan ist erfreut: Die goldene Chance zur Invasion nach dem plötzlichen US-Rückzug kam genau dann, als er zum ersten Mal in seinen 16 Jahren an der Macht internen Gegenwind erhalten hat."