An diesem Montag beginnen auch in Berlins Universitäten und Hochschulen die Vorlesungen des Wintersemesters, und so wie im vergangenen Jahr werden wohl auch diesmal wieder etwa 35.000 Erstsemester darunter sein. Auch die 27 Privat-Hochschulen des Landes sind gefragt. Dort müssen die Studierenden allerdings viel Geld hinblättern. Warum sich trotzdem immer mehr junge Leute für ein bezahltes Studium entscheiden, hat Thomas Rautenberg an der iB-Hochschule für Gesundheits- und Sozialwissenschaften in Wedding erfragt.