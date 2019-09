Bereits zum fünften Mal geht Inforadio mit einer Staffel aus 42 Läuferinnen und Läufern an den Start des Berlin-Marathons. Das Ziel: Der Marathonweltrekord von Eliud Kipchoge aus dem vergangenen Jahr! Der Kenianer lief unfassbare 2:01:39 – und diese Zeit will unsere Staffel unterbieten. Hier finden Sie alle Informationen zum Team, den Menschen dahinter und dem Geschehen am Renntag.