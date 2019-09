imago images/ Emmanuele Contini Bild: imago images/ Emmanuele Contini

Di 24.09.2019 | 10:15

- Zwei für den Marathon - Letzte Vorbereitungen

Am Sonntag ist so weit: Fast 47.000 Sportler gehen beim Berlin Marathon an den Start. Unsere Sportredaktion begleitet seit Anfang des Jahres zwei Hobby-Läuferinnen bei ihren Marathon-Vorbereitungen. Am Montag ging es zum Training ins Mommsenstadion und Inforadio-Reporter Felix Edéha war dabei.