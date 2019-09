Bündnis 90/Die Grünen wählen an diesem Dienstag neue Fraktionsvorstände. Spannend wird es, seit bekannt ist, dass Cem Özdemir und Kirsten Kappert-Gonther ihre Hüte in den Ring geworfen haben. Professor Uwe Jun, Politikwissenschaftler an der Universität Trier, sagt im Inforadio: Der Ausgang der Wahl ist offen.