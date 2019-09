Am Freitag will die Bundesregierung ihr Klimapaket vorstellen. Durch die beschlossenen Maßnahmen soll der Klimaschutz in Deutschland vorangetrieben werden. Das langfristige Ziel dabei: Die Einhaltung der Klimaziele, die im Abkommen der Klimakonferenz von Paris beschlossen wurden. In dieser Woche erklären wir daher Fakten und Begriffe, die dabei wichtig sind.