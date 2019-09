picture alliance Bild: picture alliance

Mi 04.09.2019 | 06:25

- Mit und ohne Darm: Die Currywurst wird 70

Am Mittwoch vor genau 70 Jahren servierte Herta Heuwer ihrer Berliner Kundschaft die erste Currywurst. Es war der Beginn einer großen, kulinarischen Liebe. Die Currywurst ist zum deutschen Nationalgericht geworden - auch in der Veggie-Form. Inforadio-Reporterin Sylvia Tiegs war an einem typischen Berliner Imbiss-Stand.