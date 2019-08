Am 1. September wählt Brandenburg einen neuen Landtag - und selten war es so spannend und der Ausgang so offen wie diesmal. Nach letzten Umfragen hat die AfD gute Chancen, stärkste Kraft zu werden. Doch direkt dahinter liegen bereits SPD, CDU und Grüne nahezu gleichauf, die Linkspartei nur knapp darunter. Wer steht zur Wahl? Wofür stehen die SpitzenkandidatInnen? Welche Koalitionen sind möglich? Hier finden Sie Interviews, Reportagen und Hintergrundinformationen zur Landtagswahl in Brandenburg 2019.