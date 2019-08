imago images/ Christian Ohde Bild: imago images/ Christian Ohde

Sa 31.08.2019 | 07:04

- Last-Minute-Trends vor der Brandenburg-Wahl

Es wird spannend werden, wenn am Sonntag um 18 Uhr in Brandenburg die Wahllokale schließen. Manches lässt sich voraussehen: So wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht für eine Neuauflage der rot-roten Koalition reichen. Vieles andere ist ungewiss. Ein Blick auf die letzten Trends vor der Wahl von unserem Hauptstadt-Korrespondenten Uwe Lueb.