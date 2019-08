dpa/ Julian Stähle Bild: dpa/ Julian Stähle

Fr 30.08.2019 | 06:05

- Wer mit wem - Koalitionsvariationen in Brandenburg und Sachsen

Spannend wird es am Sonntag bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Was bei den Wahlen herauskommt, ist immer noch völlig unklar. Die Umfragen zeigen kein eindeutiges Bild: In Brandenburg sind SPD und AfD etwa gleichauf. In Sachsen liegt im Moment die CDU vor der AfD - aber für eine Regierungsmehrheit könnten Experimente nötig sein: Koalitionen, die es bisher nicht gab. Wie die Bundespolitik auf mögliche neue Konstellationen schaut, weiß unsere Hauptstadtkorrespondentin Vera Wolfskämpf.