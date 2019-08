imago images / Eibner Bild: imago images / Eibner

Do 29.08.2019 | 14:45

- AfD: Kalbitz nahm schon 1993 an rechtsextremem Sommerlager teil

Drei Tage vor der Landtagswahl in Brandenburg liegen neue Vorwürfe gegen den Spitzenkandidaten der AFD, Andreas Kalbitz, vor. Es geht um Verbindungen ins rechtsextreme Milieu, wie Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontraste und des rbb-Magazins Brandenburg aktuell ergeben. Kalbitz hat offenbar schon 1993 an einem Sommerlager der rechtsextremen Vereinigung "Die Heimattreue Jugend" in Thüringen teilgenommen. Unser landespolitischer Korrespondent Dominik Lenz berichtet.