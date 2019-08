imago stock&people Bild: imago stock&people

Do 29.08.2019 | 07:05

- Pflegemängel bei Vivantes: Whistleblower unter Druck

Pflegekräfte arbeiten in Krankenhäusern oft an der Grenze zur Erschöpfung und darüber hinaus. Das weiß die Öffentlichkeit meist von Menschen, die nah dran sind am Betrieb, die Einblick haben in betriebsinterne Abläufe - so genannte Whistleblower. Auch Volker Gernhardt ist so ein Whistleblower. Er war Betriebsrat bei Vivantes, ist seit einem Jahr im Ruhestand, aber kein bisschen leise. Das will Vivantes nun ändern und setzt ihn unter Druck, berichtet rbb-Reporterin Tina Friedrich.

Volker Gernhardt hat als Betriebsrat die Arbeitsbedingungen in der Pflege beim landeseigenen Klinikkonzern Vivantes jahrelang aus nächster Nähe erlebt. Überlastung, Stress, zu wenig Zeit für die Patienten, solche Klagen hört er auch noch, seit er vor einem Jahr in den Ruhestand gegangen ist. Im Frühjahr wollte er wissen, ob die neuen Betreuungsschlüssel, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit Jahresbeginn in einigen Stationen eingeführt hatte, diesen Notstand verbessern – und rechnete nach. Seine Erkenntnis: Was bei Vivantes bisher Standard war, wird sich auch mit den neuen Personalvorgaben des Gesundheitsministers kaum ändern. Auch dann wären auf den betreffenden Stationen immer noch etwa doppelt so viele Pflegekräfte pro Schicht nötig, um die von Vivantes selbst gesteckten Maßstäbe zu erfüllen. Der rbb hatte über Gernhardts Schlussfolgerungen berichtet. Vivantes kommentierte diese Zahlen damals mit dem Hinweis darauf, dass die Methode für die Kalkulation des Pflegebedarfs veraltet sei und von dem Unternehmen nicht länger angewendet werde. Dennoch könnte Vivantes diese Erkenntnis politisch nutzen, findet Gernhardt, der es als seine Pflicht für Patienten und Pflegekräfte betrachtet, auf diese Zustände hinzuweisen.

Vivantes reagiert mit Härte Doch der landeseigene Berliner Klinikkonzern reagierte mit Härte und setzt Gernhardt unter Druck: Gernhardt habe dem rbb Geschäftsgeheimnisse verraten und seine Verschwiegenheitspflicht als Mitarbeiter und Betriebsrat verletzt, teilt Vivantes dem Pensionär in einem Schreiben mit. Die Geschäftsführung verlangte von Gernhardt, er solle "künftig sämtliche Verwendungen und Veröffentlichungen von vertraulichen, nicht der Öffentlichkeit zugänglichen Informationen und Daten" unterlassen. Gernhardt wollte auf Missstände hinweisen Gernhardt hat nicht preisgegeben, wer ihn informiert hat – und ist sich auch keines Unrechts bewusst. "Ich sehe nicht, dass ich irgendein Geheimnis verraten hätte," sagt Gernhardt. "Sie behaupten auch, sie hätten angeordnet, dass ich diese Daten nicht verwenden darf. Das stimmt alles nicht." Und eins ist ihm besonders wichtig: "Dem Datenschutz ist genüge getan worden, es sind nur Zahlen verwertet worden und keinerlei Zuordnungen zu Personen im pflegerischen Bereich oder im Patientenbereich möglich." Darauf habe er genau geachtet. Vivantes will den Fall nicht weiter kommentieren. Auf Anfrage antwortet der Konzern nur mit wenigen Worten. "Weder derzeitige noch ehemalige Beschäftigte dürfen vertrauliche Informationen an Journalisten weitergeben, die dem Geschäftsgeheimnis unterliegen," schreibt Vivantes. "Wer dies nicht berücksichtigt, muss bei Vivantes - wie in anderen Unternehmen auch - damit rechnen, dass rechtliche Schritte eingeleitet werden." Warum sie die verwendeten Daten als Geschäftsgeheimnis betrachten, sagen die Vivantes-Geschäftsführer jedoch nicht.