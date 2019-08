dpa/NASA Earth Observatory Bild: dpa/NASA Earth Observatory

Do 22.08.2019 | 06:25

- Waldbrände am Amazonas: Bolsonaro beschuldigt NGOs

Schwarze Rauchwolken ziehen über Brasiliens Metropole Sao Paulo, bis an die Grenze nach Paraguay und Argentinien. Seit Jahren hat Brasiliens Amazonas-Regenwald nicht mehr so stark gebrannt wie in diesem Jahr - inmitten ungebremster Abholzung. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro beschuldigt Umweltschützer, Feuer gelegt zu haben. Die sind entrüstet - was auch Brasiliens Umweltminister mitbekommen hat. Brasilien-Korrespondentin Anne Herrberg berichtet.