rbb/Lisa Splanemann Bild: rbb/Lisa Splanemann

Do 15.08.2019 | 06:25

- Inforadio und Abendschau sammeln interessante Anregungen

Steig dem rbb aufs Dach - das war am Mittwochabend die Aufforderung von Inforadio und Abendschau an ihr Publikum. Und das wurde wörtlich genommen: Auf dem Dach vom Haus des Rundfunks in der Masurenallee wurde mit Machern von Radio und Fernsehen diskutiert. Inforadio-Reporterin Lisa Splanemann hat die Veranstaltung mit 100 Besuchern begleitet.