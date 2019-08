imago images / Bernd Friedel Bild: imago images / Bernd Friedel

Di 13.08.2019 | 06:45

- Sollte der Görli eingezäunt werden?

Zaun drum und abschließen, dann kann drinnen nichts mehr passieren - das war, kurz zusammengefasst, ein Vorschlag der am Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses diskutiert wurden. Und er bezieht sich auf den Görlitzer Park. Der sei gerade nachts ein Kriminalitätsschwerpunkt. Was ein Zaun dagegen helfen soll und was die Besucher im Park davon halten, berichtet Inforadio-Reporter Martin Adam.