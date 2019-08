imago images / Ralph Peters Bild: imago images / Ralph Peters

Di 06.08.2019 | 07:05

- Ärgernis E-Scooter: 21 Unfälle in vier Wochen

E-Scooter liegen und stehen in Berlin mittlerweile überall - nicht nur auf den Gehwegen. Und die Diskussion um die elektronischen Tretroller hält an. Am Montag hat der Deutsche Städtetag "klarere Spielregeln" für die Roller gefordert. Aber wie läuft es tatsächlich mit den neuen Verkehrsmitteln im Stadtverkehr? Inforadio-Reporterin Maria Caroline Wölfle hat das an der Oberbaumbrücke in Friedrichshain-Kreuzberg beobachtet.