imago images / ITAR-TASS Bild: imago images / ITAR-TASS

So 28.07.2019 | 08:04

- Katerstimmung - Moskau nach der Demo

Seit mehr als zwei Wochen protestieren jeden Tag Menschen in Moskau. Der Grund: In wenigen Wochen wird das Stadtparlament neu gewählt. Und die Behörden haben Dutzende Kandidaten der Opposition nicht zur Wahl zugelassen – wegen Formfehlern, wie es heißt. Bei den Protesten am Samstag wurden mehr als 1.000 Menschen festgenommen. Die EU kritisiert das Vorgehen. Christina Nagel über die Stimmung am Tag danach.