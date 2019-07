imago images / ZUMA Press Bild: imago images / ZUMA Press

Sa 27.07.2019 | 08:09

- Keshet - Verein queerer Juden in Berlin

Am Samstag ist der Christopher Street Day mit Parade in Berlin. Tausende Lesben, Schwule , Bi-, Trans- und Intersexuelle, - also Menschen, die sich queer nennen, feiern und demonstrieren. Mit dabei: "Keshet". Das hebräische Wort bedeutet "Regenbogen" und ist der Name eines eingetragenen, bundesweiten Vereins, der queeren Jüdinnen und Juden eine Plattform bieten will. Carsten Dippel berichtet.