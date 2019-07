- Wer macht das Rennen: Hunt oder Johnson?

Wer wird neuer Regierungschef in Großbritannien? 160.000 Parteimitglieder der konservativen Tories durften per Briefwahl abstimmen. Zur Wahl standen Ex-Außenminister Boris Johnson und Außenminster Jeremy Hunt. Heute Mittag wird bekannt gegeben, wer von den beiden in die Fußstapfen von Theresa May treten wird. Aus London berichtet Imke Köhler.



Großbritannien bekommt einen neuen Premierminister – und dem Land drohen unruhige Zeiten. Am Dienstag geben die regierenden Konservativen bekannt, wer den Wettbewerb um die Nachfolge von Theresa May als Partei- und Regierungschef für sich entschieden hat. Nur etwas mehr als drei Monate später, am 31. Oktober, scheidet Großbritannien nach aktuellem Zeitplan aus der Europäischen Union aus. Mays Nachfolger fährt mit Blick auf den Brexit einen Kollisionskurs sowohl gegenüber der EU als auch dem britischen Parlament.

Wer folgt auf Theresa May?



Wenn nichts Unvorhergesehenes geschieht, heißt der nächste britische Premierminister Boris Johnson. Der umtriebige frühere Außenminister liegt bei Buchmachern und in Umfragen so weit in Führung, dass ein Sieg seines Rivalen Jeremy Hunt als extrem unwahrscheinlich gilt. Johnson, der zu Fakten eine zuweilen unorthodoxe Beziehung pflegt, betrieb seinen Wahlkampf mit dem ihm eigenen Getöse und erklärte, er werde die Strahlkraft des Landes wiederbeleben. Vor allem eines versprach er: Großbritannien werde die EU am 31. Oktober verlassen, "komme, was wolle".

Wie läuft der Machtwechsel ab?

Der Premierminister übernimmt sein Amt voraussichtlich am Mittwoch. Zuvor begibt sich May den Gepflogenheiten zufolge in den Buckingham-Palast und bittet Königin Elizabeth II., ihren Nachfolger mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Johnson – oder, weniger wahrscheinlich, Hunt – wird dann am Nachmittag vor seinem neuen Wohnsitz in Downing Street 10 eine Rede an die Nation halten.



Welche Hürden warten auf den künftigen Regierungschef?

Der neue Regierungschef könnte bereits in Schwierigkeiten geraten, noch bevor er seine Umzugskisten ausgepackt hat: Die oppositionelle Labour Party erwägt, am Donnerstag einen Misstrauensantrag gegen die konservative Regierung zu stellen. Für einen Erfolg einer solchen Abstimmung wäre nur eine Handvoll konservativer Abweichler nötig. Sofern es der Regierung nicht innerhalb von 14 Tagen gelänge, das Votum zu kippen, würde dies zu einer vorgezogenen Neuwahl führen. Doch dem Premierminister kommt entgegen, dass das Parlament am Freitag in seine sechswöchige Sommerpause geht und Labour vermutlich beschließen wird, erst im Herbst aktiv zu werden.

Wie wollen Johnson und Hunt den Brexit vorantreiben?

Sowohl Johnson als auch Hunt haben angekündigt, in Brüssel sofort Gespräche über das von Mays Regierung mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen zu beginnen. Das Abkommen wurde drei mal vom britischen Parlament abgelehnt. Ob sich bei der Europäischen Union inmitten der Urlaubszeit im August ausreichend Gesprächspartner finden lassen, steht auf einem anderen Blatt. Ohnehin haben die EU-Staats- und Regierungschefs Nachverhandlungen bereits ausgeschlossen.



Quelle: dpa