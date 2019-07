rbb/Miersch Bild: rbb/Miersch

Di 16.07.2019 | 16:30

- "Mission Mondfest" im Planetarium

In dieser Woche dreht sich alles um den Himmelskörper, der uns am nächsten ist: der Mond. An diesem Dienstag vor 50 Jahren brach die Apollo11-Besatzung auf, um drei Tage später erstmals einen Fußabdruck auf dem Mond zu hinterlassen. Das wird am Samstag gefeiert - im Berliner "Zeiss-Großplanetarium" an der Prenzlauer Allee. Annette Miersch weiß mehr.

Zum 50. Jahrestag der Mondlandung startet die Stiftung Planetarium Berlin ihr neues Planetariumsprogramm "Die Apollo-Story – Capcom Go!" und feiert am Samstag, 20. Juli, von 14 bis 1 Uhr im und um das Zeiss-Großplanetarium bei freiem Eintritt ein großes Mondfest. Einer der Höhepunkte ist ab 17 Uhr ein Vortrag des ESA-Astronauten Alexander Gerst.



"Die Apollo-Story – Capcom Go!" erzählt in Bildern die Geschichte des ersten "kleinen Schrittes" und steht ab 18. Juli regelmäßig auf dem Spielplan beider Berliner Großplanetarien. Eine Kurzversion des Programms wird beim Mondfest im Planetariumssaal gezeigt.