imago images/ Christian Ditsch Bild: imago images/ Christian Ditsch

Do 11.07.2019 | 07:10

- E-Scooter-Flaute in den Berliner Außenbezirken

Pünktlich Anfang Juli wurden sie verteilt und überall in Berlins Innenstadt stehen nun E-Scooter in kleinen Grüppchen am Gehwegrand. Doch spätestens wer den S-Bahn-Ring verlässt, verlässt auch das Gebiet der elektrischen Roller. Eine Datenrecherche von rbb|24 zeigt: Wo das Nahverkehrsnetz weitmaschiger wird, da gibt's auch keine Roller mehr. Dabei würden besonders die Außenbezirke profitieren, findet Inforadio-Reporterin Oda Tischewski.