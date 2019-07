imago images / Christian Spicker Bild: imago images / Christian Spicker

Mo 01.07.2019 | 06:25

- Großbrand in Lagerhalle unter Kontrolle

In Berlin hat es am Sonntag gebrannt - eine riesige schwarzen Rauchwolke stand über der Stadt. Es brannte in einer Lagerhalle einer Schrott-Auto-Firma in Marzahn an der Grenze zu Hohenschönhausen. Wegen der starken Rauchentwicklung gab es eine Gefahrenwarnung für die umliegeneden Wohngebiete. Die Einzelheiten berichtet Inforadio-Reporter Oliver Soos.