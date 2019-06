imago images/ Thomas Trutschel Bild: imago images/ Thomas Trutschel

- Rechter Hass im Netz

Extremisten nutzen immer mehr digitale Plattformen, um ihr Gedankengut weiterzuverbreiten. In dieser Woche fand dazu in Leipzig eine Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung Sachsen statt mit dem Titel: "Extremisten Online? Zur Destabilisierung der Demokratie im digitalen Zeitalter." Inforadio-Reporterin Birgit Raddatz war vor Ort in Leipzig. Sie hat sich angehört, was Experten über das Phänomen gesagt haben, das es bereits seit vielen Jahren gibt.