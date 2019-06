imago images / Depo Photos Bild: imago images / Depo Photos

So 23.06.2019 | 14:04

- Jede Stimme zählt - Istanbuler unterbrechen Urlaub für Wahl

Die Welt schaut nach Istanbul, denn am Sonntag wird erneut der Bürgermeister gewählt. Die erste Wahl am 31. März hatte die AKP von Staatschef Erdogan annullieren lassen. Die offizielle Begründung: in den Wahllokalen haben nicht die richtigen Beobachter gesessen. Die erste Wahl hatte der Kandidat der oppositionellen CHP, Ekrem Imamoglu, gewonnen. Nun kommen mitten in der Ferienzeit viele Menschen aus dem Urlaub zurück, um zu wählen, berichtet ARD-Korrespondentin Karin Senz aus Istanbul.