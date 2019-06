rbb/Ozsvath Bild: rbb/Ozsvath

Fr 21.06.2019 | 12:45

- Vorbild für Buch: Die Seestadt Aspern in Wien

Im Nordosten der Stadt könnten aus Sicht von Experten bis zu 40.000 neue Wohnungen entstehen. Die Initiative "Bürgerstadt Buch" schlägt vor, neue Quartiere auf ehemaligen Rieselfeldern entlang einer Bahntrasse und der Bucher Straße zu errichten. Das Vorbild existiert bereits: Die Seestadt Aspern ist ein Vorzeige-Stadtteil im Nordosten von Wien.

Bagger und Kräne gehören noch zum Stadtbild in der Seestadt Aspern, dem Vorzeige-Stadtteil in Wiens Nordosten. Im Jahr 2030 sollen hier einmal 20.000 Menschen wohnen und arbeiten. In einem ersten Schritt wurde die U2 verlängert. Sie verbindet das neue Quartier mit dem Zentrum.

In Aspern soll eine Smart-City mit dem typischen Wiener Sozialmix entstehen. Das Credo: An der Wohnadresse soll man den Inhalt des Portemonnaies nicht erkennen, so der neue sozialdemokratische Bürgermeister Wiens, Michael Ludwig.

Bild: rbb/Ozsvath

Vierzig Prozent der Wohnungen in der Seestadt Aspern sind deshalb geförderter Wohnraum, die Mieten sind gedeckelt. Gebaut wird auf Grund der Stadt, so groß wie 340 Fußballfelder. Die Gesamtkosten der Seestadt Aspern: Fünf Milliarden Euro.