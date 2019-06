rbb Bild: rbb

Do 20.06.2019 | 11:05

- Bekommt Berlin einen "13. Bezirk"?

Wo sind in Berlin noch freie Flächen, auf denen Wohnungen entstehen könnten oder Platz für Gewerbe ist? Eine Gruppe von Planern, Architekten und Wohnungsbauexperten hat dafür im Berliner Nordosten - in Buch - riesige Flächen ausfindig gemacht. Sie schlägt vor, dort eine so genannte "Bürgerstadt" zu errichten. Kirsten Buchmann aus der landespolitischen Redaktion stellt die Idee vor.

Noch wogt im Nordosten Berlins entlang von Bahnschienen und der Bucher Straße ein Maisfeld im Wind. Genau an dieser Stelle schwebt dem Stadtsoziologen Winfried Hammann der Startpunkt für ein neues riesiges Stadtgebiet vor, die "Bürgerstadt Buch". Von einer Brücke über die Bahntrasse aus sieht er um sich: '"Hier auf diesen ganzen Feldern könnte eine Stadt mit 35.000 bis 40.000 Wohnungen und 100.000 Einwohnern auf einer Fläche von 1.000 Fußballfeldern entstehen. Das sind mehr als 700 Hektar."



Das Areal iegt im Berliner Nordosten nahe der Autobahnausfahrt Bucher Straße von der A114 . Bild: rbb

"Es bietet sich an, eine Bürgerstadt Buch zu bauen"

Winfried Hammann ist Vorstand der Projektentwicklung Bürgerstadt Aktiengesellschaft, die Bürger auf genossenschaftlicher Basis in Bauprozesse einbeziehen oder auch zu Bauherren machen will. Das will Hammann nun auf dem Areal an der Bucher Straße erreichen: "Es bietet sich hier an, eine Bürgerstadt Buch zu bauen, auf der vorrangig Baugruppen, Genossenschaften und sozial orientierte Unternehmen angesiedelt werden." Das Gelände durch drei, vier Großinvestoren entwickeln zu lassen wie andernorts in der Stadt, lehnt er dagegen ab. Sein Mitstreiter Günter Fuderholz sieht Chancen für das Bürgerstadtprojekt vor allem, weil die Flächen zu rund 70 bis 100 Prozent im Eigentum des Landes Berlin seien. Zufrieden blickt er über das Maisfeld: "Alles, was Sie hier sehen, ist in Berlin-Besitz. Das haben wir an keiner anderen Ecke in der Stadt in dieser Dimension. Die 70 Prozent kommen zustande, wenn man sich das gesamte Gebiet von Buchholz bis Buch anguckt. Da gibt es auch noch größere private Teile. Aber hier gehört alles Berlin."

"Wenn man sich ranhält, wäre das zu schaffen"

Auf seinem Plan ist das Feld, auf dem es aus seiner Sicht losgehen soll, mit Buch VI beschriftet. Wenn es nach ihm ginge, sollte der Senat sich rasch entschließen, die Bürgerstadt an dieser Stelle zu realisieren. Der früheste Baubeginn wäre – zunächst auf einem sogenannten Starterbereich an der S-Bahn – ohnehin erst in drei Jahren. "Wenn man sich ranhält, wäre das zu schaffen", rechnet Fuderholz vor. Aber dafür müssten schnelle Entscheidungen fallen.

Insgesamt zwölf Flächen haben die Projektentwickler ausgemacht - nach ihrer Vorstellung könnten dort bis zu 40.000 Wohnungen entstehen. Bild: rbb

Neben dem Feld ist eine Bahntrasse

Große Wohngebiete seien hier schon einmal geplant gewesen, zu DDR-Zeiten und auch noch in der ersten Zeit nach der Wende. Doch das Vorhaben sei 2002 auf Eis gelegt worden, weil damals die Bevölkerungszahlen sanken. Immerhin sei das Gebiet für den Verkehr gut angebunden, sagt Winfried Hammann. Er zeigt auf die Bahntrasse neben dem Feld: "In der DDR hat man hierfür eine Planung gemacht, die ähnlich wie Marzahn aussah. Man wollte hier eine neue große Stadterweiterung." Deshalb sei die gesamte Infrastruktur schon vorhanden.

Mit dem Bau soll nach dem Willen der Planer zunächst in einem "Starterbereich" des Gebiets Buch VI begonnen werden. Bild: rbb

Ein Befreiungsschlag für Berlin?

In Hörweite verläuft die Autobahn. Hammann sieht zudem die Möglichkeit, gleich neben der Bürgerstadt einen – baulich bereits vorbereiteten – Bahnsteig für einen neuen Bahnhof zu errichten. "Das ist die einmalige Situation in Berlin. So ein erschlossenes Gebiet mit Naturressourcen drum herum haben wir an keiner anderen Stelle." Hammann, Fuderholz und die drei weiteren Mitstreiter aus der Gruppe von insgesamt fünf Planern, Architekten und Wohnungsbauexperten sehen ihr Projekt einer "Bürgerstadt Buch" angesichts des enormen Wohnungsbedarfs in Berlin als Befreiungsschlag. Sie wollen daher eine breite Diskussion darüber anstoßen.