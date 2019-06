rbb Bild: rbb

Sa 15.06.2019 | 07:44

- Blindgänger am Alexanderplatz entschärft

Ein 100-Kilo schwerer Blindgänger, der am Freitag bei Bauarbeiten entdeckt worden war, ist in der Nacht erfolgreich entschärft worden. Die Sperrungen rund um den Fundort nahe dem Alexanderplatz wurden wieder aufgehoben, etwa 3.000 Evakuierte konnten wieder zurück in ihre Häuser. Helena Daehler berichtet.