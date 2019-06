dpa/ Monika Skolimowska Bild: dpa/ Monika Skolimowska

- Enteignung oder Vergesellschaftung: Was will die Volksinitiative?

Es fehlen bezahlbare Wohnungen in Berlin und viele fürchten, sich die Miete bald nicht mehr leisten zu können. Eine Initiative findet: Vor allem die großen Wohnungskonzerne gehören zu den Verursachern dieser Entwicklung. Entsprechend nennt sich die Initiative provokativ "Deutsche Wohnen und Co. enteignen". Heute übergibt sie ihre Unterschriftensammlung. Was die Initiative genau erreichen will, erklärt rbb-Reporterin Ute Barthel.