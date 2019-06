Julia Hütner/ZDF/dpa Bild: Julia Hütner/ZDF/dpa

Fr 14.06.2019 | 06:10

- Rezos Tipp für die CDU: "Erstmal weniger Scheiße bauen!"

"Hey Rezo, alter Zerstörer". Mit diesen Worten hat Jan Böhmermann am Donnerstag den Youtuber Rezo in seiner Show begrüßt. Es war dessen erstes Fernseh-Interview, nachdem sein Video "Zerstörung der CDU" online ging. 15 Millionen Mal haben Zuschauer es angeklickt. Bei der CDU sorgte die enorme Resonanz für Panik. Was Rezo zum Aufruhr um das Video und seine Person zu sagen hatte, weiß Hauptstadt-Korrespondent Matthias Reiche.