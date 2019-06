imago/Joko Bild: imago/Joko

Fr 14.06.2019 | 09:05

- Dragonerareal gehört wieder Berlin

Das Dragonerareal in Kreuzberg gehört endgültig wieder dem Land Berlin. Der Finanzausschuss des Bundesrates hat am Freitagmittag einstimmig dem Grundstücksverkauf zugestimmt. Für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, fürs Land, aber nicht zuletzt für diejenigen, die derzeit bereits auf dem Gelände ansässig sind, ist das so etwas wie ein Aufbruchssignal. Thorsten Gabriel aus der Inforadio-Landespolitik berichtet.