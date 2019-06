dpa/Christoph Soeder Bild: dpa/Christoph Soeder

Fr 07.06.2019

- Lage bei Jüterbog entspannt sich etwas

Der Wetterumschwung am Donnerstag wurde vor allem im Süden Brandenburgs mit Spannung erwartet. Denn um den Großbrand bei Jüterbog in den Griff zu bekommen, ist Hilfe von oben dringend nötig: also Regen. Auffrischender Wind dagegen ist gar nicht gut, denn der facht die Flammen wieder an. Nun gibt es vorerst Entwarnung: Über die aktuelle Lage informiert Inforadio-Redakteurin Annette Miersch.