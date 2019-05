imago images / Travel-Stock-Image Bild: imago images / Travel-Stock-Image

Fr 31.05.2019 | 07:05

- Was macht die Party auf der Admiralbrücke?

Eine der schönsten Berliner Brücken ist die Admiralbrücke in Kreuzberg. Sie ist sogar so schön, dass sich viele Menschen um sie streiten. Früher war die sie ein beliebter Treffpunkt für Partys, dann beschwerten sich die Anwohner und forderten eine Sperrstunde. Der ganze Streit ist mittlerweile zehn Jahre alt. Wie geht es heute zu an der Admiralbrücke? Inforadio-Reporter Lennart Garbes hat sich umgesehen und umgehört.