Jörg Carstensen/dpa Bild: Jörg Carstensen/dpa

Di 28.05.2019 | 06:15

- Union Berlin feiert Aufstiegsparty

Der 1. FC Union braucht einen neuen Rasen. Der alte wurde am Montagabend Stück für Stück als Erinnerung an einen unvergesslichen Moment geklaut. Denn die Eisernen sind jetzt erstklassig: 0:0 spielte Union gegen den VfB Stuttgart. Das reichte, um in die Bundesliga aufzusteigen. Das war gleichzeitig der Startschuss für eine riesige Party. Mittendrin war unsere Union-Reporterin Stephanie Baczyk.