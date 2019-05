imago images/Bildbyran Bild: imago images/Bildbyran

Fr 24.05.2019 | 06:05

- Wie "Fridays for Future" zu einer globalen Bewegung wurde

Zum zweiten Mal machen Schüler weltweit mobil für den Klimaschutz: Die Bewegung "Fridays for Future" hat für diesen Freitag an mehr als 1.600 Orten in über 120 Ländern zum Protest aufgerufen. Auch in Berlin ist eine große Kundgebung am Brandenburger Tor geplant. rbb-Reporter Marcus Groß fasst zusammen, wie die Bewegung von Stockholm aus die Welt eroberte.