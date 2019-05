Das deutsche Grundgesetz wird an diesem Donnerstag 70 Jahre alt. Es wurde im Auftrag der drei westlichen Satzungsmächte vom Parlamentarischen Rat in Bonn erarbeitet und am 23. Mai 1949 erlassen. Das Gesetz wurde mit Absicht nicht "Verfassung" genannt, damit es seinen provisorischen Charakter behält. Zur Geschichte dieses Provisoriums und zur aktuellen Debatte um das Grundgesetz finden Sie hier Interviews, Reportagen, Hintergründe und Fakten.