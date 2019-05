imago images/Winfried Rothermel Bild: imago images/Winfried Rothermel

Mi 01.05.2019 | 08:04

- Ruhige Walpurgisnacht in Berlin

Unter dem Motto "Gegen die Stadt der Reichen" - wollen linke und linksextreme Gruppen am Mittwochabend in Berlin-Friedrichshain demonstrieren. Die ersten Demos gab es schon am Dienstagabend - und die Walpurgisnacht blieb in Berlin anders als in vergangenen Jahren weitgehend friedlich. Inforadio-Reporter Nico Hecht war in der Rigaer Straße unterwegs.