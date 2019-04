colourbox Bild: colourbox

Di 30.04.2019 | 07:30

- Wo beginnt Gewalt gegenüber Kindern?

Die Erziehung sollte komplett gewaltfrei ablaufen - darauf haben in Deutschland alle Kinder ein Anrecht. Gesetzlich ist das seit dem Jahr 2000 verankert - und an diesem Dienstag wird darauf aufmerksam gemacht: Am Tag der gewaltfreien Erziehung. Wo aber beginnt Gewalt? Das wollte Inforadio-Reporter Markus Streim wissen und hat sich mit dem Leiter der Caritas-Beratungsstelle in Berlin-Mitte getroffen.