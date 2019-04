ZB Bild: ZB

So 28.04.2019 | 14:04

- FDP will Frauenanteil erhöhen

Einiges passiert beim Parteitag der Liberalen in Berlin. Der Vorsitzende, Christian Lindner, hat bei der Wiederwahl Federn lassen müssen, die alte Generalsekretärin und neue Spitzenkandidatin für die Europawahl, Nicola Beer, ist mit nicht mal 60 Prozent auf die Reise geschickt worden, dafür hat ihre Nachfolgerin, die Brandenburgerin Linda Teuteberg, mehr als 90 Prozent an Vorschusslorbeeren kassiert. Am Sonntag ging es um Frauen und Europa, wie Ann-Kathrin Büüsker berichtet.