dpa/ Andrew Medichini Bild: dpa/ Andrew Medichini

So 21.04.2019 | 14:04

- Papst Franziskus erteilt Ostersegen in Rom

Viele Gläubige empfingen heute Mittag auf dem Petersplatz in Rom den Ostersegen von Papst Franziskus. Die verheerende Anschlagserie in Sri Lanka fand ihren Weg ebenfalls in die traditionelle Osterbotschaft des Papstes. Unser Korrespondent Jörg Seisselberg war bei der Messe und beim "urbi et orbi" dem vor dem Vatikan dabei.