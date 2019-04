imago images/Rainer Weisflog Bild: imago images/Rainer Weisflog

Fr 12.04.2019 | 06:10

- Der Cottbuser Ostsee wird geflutet

Der größte künstliche See in Deutschland soll in einigen Jahren in Brandenburg liegen: Er trägt den Namen "Der Cottbuser Ostsee" und bekommt eine Fläche von 19 Quadratkilometern. Das Gewässer entsteht am Stadtrand von Cottbus, auf dem Gelände eines ehemaligen Braunkohletagebaus. Am Freitagabend beginnt die Flutung. Wie lange das insgesamt dauert und woher das Wasser kommt, erklärt rbb-Reporter Daniel Friedrich.