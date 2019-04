Olaf Sundermeyer/rbb Bild: Olaf Sundermeyer/rbb

Mi 10.04.2019 | 09:05

- Razzien gegen Hooligans in vier Bundesländern

"Toxisches Gebilde" nennt der Brandenburger Verfassungsschutz die Allianz, die schon seit längerem in der Lausitz aktiv ist. Sie soll Geschäfte im Rotlicht- und Drogenmilieu abwickeln. Deswegen hat am Mittwochmorgen eine große Polizeiaktion begonnen - im Visier sind dabei unter anderem Fitness- und Modeläden von Neonazis in Cottbus. Thorsten Mandalka aus der rbb24-Redaktion liefert die Hintergründe.