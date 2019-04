rbb/Siebert Bild: rbb/Siebert

- Zossen: Steuerparadies für Immobilienfirmen

In Zossen, südlich von Berlin gelegen, liegt die Gewerbesteuer bei 200 Prozent – nur. Denn Berlin verlangt 410 Prozent. Grund genug für viele Immobilienfirmen, von der großen Stadt an der Spree in die - mit 20.000 Einwohnern - recht kleine Stadt an der Notte zu ziehen. Das Steueraufkommen hat sich dort deshalb vervielfacht. Dennoch wäre Bürgermeisterin Michaela Schreiber froh, wenn sie manche Firmen ganz schnell wieder loswürde. Inforadio-Reporter Wolf Siebert berichtet.

Im beschaulichen Zossen hat Inforadio-Reporter Wolf Siebert besondere Entdeckungen gemacht: Briefkästen. Mit sehr vielen Namen. Genauer: mit sehr vielen Firmennamen. Auf einem der Kästen prangten gar 65 Namen von Firmen. Diese Firmen sind registriert als Projekt- oder Beteiligungsgesellschaften, Vermögensverwaltungen oder Bauträger. Manche Briefkästen sind auch mit einem Büro verbunden.

Zossens Bürgermeisterin Michaela Schreiber hat die Stadt mit niedrigen Gewerbesteuern für Firmenansiedlungen attraktiv gemacht. Mehr als 500 Immobilienfirmen haben hier ihren Sitz. Das Steueraufkommen ist dadurch deutlich gestiegen, aber dennoch macht sich Frau Schreiber Sorgen: "Ich habe einige Fälle gehabt, die zeigen, dass sich die Firmen hier nicht ansiedeln, weil sie nur 200 Prozent Gewerbesteuer zahlen wollen, sondern weil sie gar keine Steuern zahlen wollen".

Bei Unternehmen hoch im Kurs: das beschauliche Zossen

Denn es hat sich rumgesprochen, dass es lange dauert, bis der Festsetzungsbescheid des Finanzamts Luckenwalde vorliegt. Weiter verzögern kann ein Unternehmer das Verfahren dadurch, dass er den Behörden nicht vernünftig zuarbeitet. So dass dann schon mal bis zu fünf Jahre vergehen, bis der erste Gewerbesteuerbescheid der Stadt vorliegt. "Und wenn dann unser Gewerbescheid vorliegt, ist meistens die Zahlungsmoral eher gegen Null. Und die Vollstreckungs-möglichkeiten – obwohl wir inzwischen echte Profis sind und überall zugreifen, auch da, wo keiner dran glaubt, dass wir zugreifen – sind gering, weil die Vermögen oder die vermeintlichen Vermögen dann wieder weg sind."

Steuernomaden ziehen weiter

Zum Beispiel, weil die Firma liquidiert ist. Die Unternehmer ziehen dann weiter in eine andere brandenburgische Kommune, und das Spiel geht von vorne los. Bürgermeisterin Schreiber will das nicht hinnehmen, sagt sie: "Deshalb ist mein fester Vorsatz, Gewerbeuntersagungsverfahren anzustreben, weil dann das Thema Steuervermeidung endgültig aus ist. Wenn man das Untersagungsverfahren richtig macht, dann gilt das nicht nur für die Firma sondern für alle natürlichen Personen, die dahinterstecken."