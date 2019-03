imago stock&people Bild: imago stock&people

Do 28.03.2019 | 07:45

- Berliner Auftritt der Ex-Terroristin Rasmea Odeh

Rasmea Odeh ist eine ehemalige palästinensische Terroristin: 1969 hat sie einen Anschlag auf einen Supermark in Jerusalem verübt, bei dem zwei junge Israelis gestorben sind. Die Berliner Behörden haben der 72-Jährigen deshalb untersagt, sich in der Hauptstadt politisch zu betätigen. Am Mittwochabend sollte Ohde trotz Verbots in einem Café auftreten - bei einer Veranstaltung, zu der linke Israelkritiker und Palästinenservereine eingeladen haben. Inforadio-Reporter Stephan Ozsváth war mit dabei.