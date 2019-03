dpa-tmn Bild: dpa-tmn

Fr 22.03.2019 | 12:25

- Wasser für Avocados, aber nicht für Menschen

In Chile verbraucht der Mensch mehr Wasser, als wieder in das System hineinfließt. Für den Anbau von Avocados werden Unmengen Wasser benötigt, während die Kleinbauern in Chiles Hauptanbaugebiet unter Dürre leiden. Wer das kritisiert, lebt gefährlich - so wie Rodrigo Mundaca von einer örtlichen Umweltschutzorganisation. Unsere Südamerika Korrespondentin für Anne Herrberg hat ihn getroffen.