imago stock&people Bild: imago stock&people

Mi 20.03.2019 | 06:05

- Niemand will Berliner Modul-Kitas bauen

Um den Mangel an Kitaplätzen in den Griff zu bekommen, hat der Berliner Senat Ende 2017 ein Schnellbauprogramm gestartet: Holzbauten aus Fertigteilen sollten tausende neue Plätze in kurzer Zeit bringen. Doch beim Vergabeverfahren fand sich am Ende keine einzige Baufirma, die den Großauftrag haben wollte. Woran das liegt, erklärt unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel.



Hintergrund: Was eigentlich geplant war