Auch im Jahr 2019 liegen die Gehälter und Löhne bei Frauen und Männern denkbar weit auseinander. Laut Statistischem Bundesamt beträgt die "Gender Pay Gap", die Lücke zwischen den Geschlechtern 21 Prozent. Daran erinnern will an diesem Montag erneut der "Equal Pay Day". Was es damit auf sich hat, fassen wir hier zusammen.