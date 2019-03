dpa Bild: dpa

Mi 13.03.2019 | 06:25

- Neuer BVG-Warnstreik am Donnerstag

Am Donnerstag fahren bis 22 Uhr keine Busse in Berlin - das hat die Gewerkschaft ver.di angekündigt. Der Grund: Das aktuelle Angebot der Arbeitgeberseite sei zu schlecht. Am 28. März geht es in die nächste Tarifverhandlungsrunde. Unser landespolitischer Korrespondent Holger Hansen erläutert die Einzelheiten.