- Wackelt die EU-Urheberrechtsreform?

Die Kritik an der Reform des Urheberechts in der EU wird lauter. Im Fokus stehen die sogenannten "Upload-Filter". Netzaktivisten fürchten, dass neben illegalen auch legale Inhalte blockiert werden. Die Abstimmung im EU-Parlament soll Ende März stattfinden. In Berlin und Stuttgart kam es in den vergangenen Tagen zu Protesten von Gegnern, nachdem es Überlegungen gab, die Abstimmung vorzuziehen. Unser EU-Korrespondent Holger Beckmann berichtet.



Warum sind die EU-Reformpläne zum Urheberrecht so umstritten? Fragen und Antworten im Überblick: Warum ist das Thema so brisant? Im Zentrum der Diskussion standen vor allem zwei Dinge: das Leistungsschutzrecht für Presseverleger in Artikel 11 und die Einführung sogenannter Upload-Filter in Artikel 13 der Reform. Es ging nach Einschätzung der Kritiker um nichts weniger als die Zukunft des Internets in seiner heutigen Form. Die Einigung berge die Gefahr, «das Internet, wie wir es kennen, ausschließlich in die Hände der Technologie- und Medienriesen zu legen», sagte die Piraten-Europapolitikerin Julia Reda. Rund fünf Millionen Menschen unterschrieben eine Petition, die sich gegen Teile der Reform richtet. Von allen Seiten wurde versucht, Einfluss auf das Vorhaben zu nehmen. Google, aber auch Wikipedia und Digitalverbände stemmten sich dagegen, Presseverlage, Medienunternehmen und Start-ups sprachen sich vehement dafür aus.

Auf den Punkt imago/chromorange Do 14.02.2019 | 13:25 Was ist ein "Upload-Filter"? "Es ist das Ende des freien Internets!" - heißt es auf der einen Seite. Von der anderen kommt: "Endlich eine sichere Rechtslage, die Großkonzerne wie Google in die Schranken weist!". Das Urheberrecht in Europa soll reformiert werden. Der Entwurf ist höchst umstritten, vor allem Artikel 13. Der schreibt de facto sogenannte "Upload-Filter" vor. Was das ist und warum die Idee so viele Weltuntergangsängste beschwört, erklärt Martin Adam aus der Inforadio-Redaktion.



Was soll die Reform überhaupt bringen? Als die EU-Kommission 2016 den Vorschlag für neue Regeln machte, wollte sie das Urheberrecht ans digitale Zeitalter anpassen. «Ich möchte, dass Journalisten, Verleger und sonstige Urheber eine faire Vergütung für ihre Arbeit erhalten», sagte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Denn Zeitungsverlage, Autoren, Plattenfirmen und andere Rechte-Inhaber erstellen unter teils großem Aufwand Inhalte, die online verbreitet werden - verdienen daran mitunter aber wenig. Wie sieht die Einigung nun aus? Zum einen sollen Zeitungsverlage und Autoren mehr für ihre Inhalte bekommen. Suchmaschinen wie Google dürfen nicht mehr ohne weiteres kleine Artikel-Ausschnitte in ihren Suchergebnissen oder bei Google News anzeigen. Vielmehr sollen sie die Verlage um Erlaubnis bitten und gegebenenfalls dafür zahlen. Zum anderen werden Plattformen wie YouTube nach Artikel 13 stärker in die Pflicht genommen. Geschützte Werke müssen lizenziert werden, bevor sie auf den Plattformen landen - oder dürfen nicht hochgeladen werden. Ausgenommen sind Firmen, die drei Kriterien erfüllen: sie müssen jünger als drei Jahre sein, dürfen einen Jahresumsatz von maximal zehn Millionen Euro und weniger als fünf Millionen Nutzer im Monat haben. In der Realität betrifft das nur wenige Plattformen. Das Parlament hatte eigentlich Ausnahmen für alle Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 20 Millionen Euro gefordert. Das soll vor allem Start-ups und und junge Firmen schützen.